شكرا لقرائتكم بعثة المصري تطير إلى نيجيريا لمواجهة اينو رينجرز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى نيجيريا لملاقاة فريق اينوجو رينجرز النيجيري بالجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي المصري مع رينجرز النيجيري في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية ، فى لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان الفريق البورسعيدى صعوده لدور الثمانية من البطولة فى المركز الثانى لمجموعته برصيد 9 نقاط خلفا لبيراميدز صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.

وتضم البعثة التي يترأسها حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي تسعة وعشرين فردا من بينهم سبعة عشر لاعبًا هم : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.

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كريم العراقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، سعيدو سيمبوريه ، عمر كمال ، فريد شوقي ، اسلام عطية ، حسن علي ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، شيخ موكورو ، أحمد عادل ميسي ، محمد جابر.

نجح فريق الجونة فى تحقيق فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما أمس باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز .

تقدم فريق الجونة على المصرى البورسعيدى بالهدف الأول فى الدقيقة 69 عن طريق أحمد ياسر ريان ، وبعدها مباشرة وفى الدقيقة 71 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للفريق البورسعيدى يتصدى لها سعيدو صنبورى ويحرزها بنجاح على يمين محمود الغرباوى حارس الجونة.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع يحرز أكرم توفيق مدافع وسط الجونة الهدف الثانى لفريقه ، ليحصد أبناء البحر الأحمر ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويقفز للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 16 نقطة فى المركز الحادى عشر .