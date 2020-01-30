شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يختار 19 لاعباً لمواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لقبل نهائى البطولة العربية عقب الاطاحة بزعيم الثغر بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبى إياباً ، وتعادل الاسماعيلى مع سموحة بهدف لكل فريق، فيما فاز الإنتاج الحربى على حرس الحدود بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية.

وضمت قائمة الانتاج الحربى لمواجهة الاسماعيلى 19 لاعبا وهم: "عامر عامر واحمد يحيي ؛ محمود البدري ؛ باسم مرسي ؛ احمد شديد ؛ موسى دياوارا ، علي فتحى ،علاء سلامة ، أحمد مجدي ، محمد رجب ، ابراهيم عبد الخالق ، معاذ الحناوي ، امادو نياص ، محمد فييرا ، أحمد عفيفي ، أحمد دويدار ، محمود عادل ، محمد عادل ، غنام محمد "

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة واستغلال الانتعاشة العربية لتصحيح مسار الدراويش بالدوري المحلى ، ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الانتاج الحربى مكون من : " محمد فوزى، محمود البدري، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى، شيلونجو".

فى المقابل شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة استمرار نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى مكون من : "عامر عامر ، أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدى ، محمود عادل، إبراهيم عبدالخالق، محمد عادل ، محمد فييرا، باسم مرسي، موسى دياورا".