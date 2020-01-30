شكرا لقرائتكم 500 تذكرة مجانية لجماهير الأهلي بمباراة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام عيسى سفير مصر بدولة السودان أن إدارة نادي الهلال خصصت 500 تذكرة لدخول جماهير الأهلي مجانا، لمباراة الفريقين المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أوضح السفير المصري في تصريحات تلفزيونية أنه تم الاتفاق على كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين بعثة الأهلي في السودان وخروج المباراة بمستوى لائق بشكل الفريقين الكبيرين، مشددا على أنه التقى وزير الداخلية السوداني ، واتفقا على خطة شاملة لتأمين بعثة الأهلي، تشمل حراسة مقر الإقامة وحافلة اللاعبين سواء في التدريب أو المباراة".

وعن وجود حالات لفيروس كورونا في السودان أفصح عيسى عن ظهور حالتين للفيروس لشخصين قادمين من الصين، وتم التحفظ عليهما، أحدهما في الخرطوم والثانية من خارج العاصمة".