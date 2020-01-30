شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لإعارة مارسيلو قبل انتهاء انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو الأهلى الزمن لإعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى، ودخلت عدة أندية فى مفاوضات مع اللاعب الملقب بمارسيلو إلا أن المفاوضات فشلت لأسباب مادية، وكان أبرز هذه الأندية إنبى والإسماعيلى.

وأكد مسئولو الأهلى أن هناك ناديين محليين دخلا فى مفاوضات مؤخراً لضم مارسيلو إلا أن تأخير حسم الصفقة جاء بعد إبداء أحد الأندية الخليجية رغبة فى ضمه، وهو الأمر الذى يفضله اللاعب حتى هذه اللحظة ويعد الخيار الأول بالنسبة له.

وخرج حسين السيد من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى فايلر المسئولية الفنية فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسى، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات.

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وكانت هناك أزمة بين اللاعب ومسئولى الأهلى فى بداية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث كان يرفض مارسيلو الخروج على سبيل الإعارة ويطلب الرحيل النهائى حال ما إذا كانت هناك رغبة فى عدم الإبقاء عليه، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء التى كانت تخشى انتقال اللاعب للزمالك، ويتألق مما يجعل البعض يلقى اللوم على الإدارة.

ويغادر فريق الكرة بالأهلى اليوم إلى السودان بعد خوض المران الصباحى استعدادا لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها مساء السبت بالجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانا وحيدا فى السودان غدا الجمعة، فى الوقت الذى وفرت السفارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية السودانية تأمينا عالى المستوى للبعثة الحمراء، حيث يختار فايلر عقب المران القائمة التى ستغادر القاهرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة فى مباراة الهلال.