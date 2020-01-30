شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعاقد مع لاعب منتخب ليبريا فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى انبي فى الحصول على توقيع تونيا دى ليو لاعب منتخب ليبيريا الأول ونادى سلامينا القبرصى فى صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع النادى القبرصى منذ يومين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى إنبى أمس فى قبرص لمدة موسمين ونصف وتم قيده فى اتحاد الكرة انتظارا لوصول البطاقة الدولية تمهيداً لقدوم اللاعب القاهرة والانضمام لتدريبات الفريق البترولى.

ويعتبر تونيا - ٢٧ سنة - من أفضل اللاعبين فى منتخب ليبيريا ويتميز بالسرعة والمهارة العالية ويشغل مركز الجناح، حيث يجيد اللعب بقدميه اليمنى واليسارى ويطلق عليه لقب ميسى ليبيريا حيث شارك اللاعب فى 15 مباراة دولية آخرها أمام سيراليون وقاد منتخب بلاده للوصول إلى مرحلة المجموعات فى تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

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وبدأ اللاعب مسيرته فى الدورى التركى مع نادى انقرة كودجو وانتقل إلى عدة أندية تركية، منها دينزلى سبورت وأنقرة سبورت وأخيرا نادى سلامينا القبرصى.

وبعيداً عما سبق، أكد حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، أن رحيل المدافع أسامة جلال خلال الميركاتو الشتوى الجارى أمر مرفوض تماما، وأن عدم المشاركة فى المباريات ليس بسبب الاستغناء عنه.

وقال طولان، "أسامة جلال لاعب أساسى ولا توجد أى نية لبيعه فى يناير الجارى، وغياب اللاعب عن المباريات الماضية لا يعنى أنه خارج حساباتنا الفنية، ونادى انبى لم يتلق أى عرض رسمى، سواء من الأهلى أو الزمالك، لشراء أسامة جلال، ومن الممكن أن يتم التفكير فى بيع اللاعب فى نهاية الموسم وليس الآن".