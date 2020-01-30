شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيارات شرطة تؤمن بعثة الأهلي فى السودان قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتولى 4 سيارات شرطة وقوات خاصة مُسلّحة من الداخلية السودانية تأمين بعثة الاهلي خلال تواجدها فى السودان لمواجهة الهلال ببطولة أفريقيا، بعد الاتصالات التى تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلى ووزارة الرياضة وسفير مصر بالسودان حسام عيسى، والتى ناقشت تأمين بعثة المارد الأحمر فى أم درمان لخوض مباراة الهلال.

وتغادر بعثة الأهلى عصر اليوم، الخميس، إلى السودان برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى لمواجهة الهلال فى التاسعة مساء بعد غد السبت على ملعب أم درمان ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى يحتاج الأهلى للفوز أو التعادل فيها من أجل التأهل لدور الثمانية.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب من جانب، والسفير حسام عيسى من جانب آخر، بهدف توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلى، وأكد السفير المصرى إيجابية اجتماعاته مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية، وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذى يضمن سلامة بعثة الأهلى، بينما أكد الدكتور أشرف صبحى إجراء اتصالات عديدة فى هذا الاتجاه، وقيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الأفريقى بخصوص هذا الأمر، مُشيرًا إلى ثقته الكبيرة فى الأشقاء فى السودان وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التى هى أكبر من مباراة كرة قدم.

وأعلن السفير حسام عيسى أن بعثة الأهلى ستحظى باهتمام وتأمين على أعلى مستوى خلال فترة تواجده بالسودان، موضحاً أنه عقد عدة جلسات مع المسئولين فى عدة أجهزة أمنية سودانية لبحث ترتيبات التأمين، وأكدوا له أن البعثة ستكون فى حماية الشرطة منذ وصولها مساء اليوم وحتى مُغادرتها أرض السودان، فيما سلّطت الصحافة السودانية الضوء على احتجاز مشجع الهلال الذى نشر مقطع فيديو يهدد فيه الأهلى وجماهيره .