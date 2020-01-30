سوبر كورة يكشف الجهاز المعاون للنيجيرى أمونيكى فى المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى المقاصة على تعيين النيجيرى إيمانويل أمونيكي، المدير الفنى السابق لمنتخب تنزانيا، مدربا للفريق الفيومى لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى فى جدول الدورى بعد سلسلة الإخفاقات التى يتعرض لها.

ومن المقرر أن يصل إيمانويل أمونيكي للقاهرة غدا أو فى غضون 48 ساعة من أجل تولى تدريب المقاصة، بعد عودته إلى بلاده لإحضار مستلزماته قبل تولى القيادة الفنية للمقاصة.

ومن المتوقع أن يقود أمونيكي تدريب المقاصة بدءا من الدور الثانى أو من مباراة الإنتاج الحربي.

وقرر مسئولو المقاصة أن يبدأ أمونيكي مهمته بعد نهاية الدور الأول خاصة بعد حصول فرق الدورى على راحة بين الدورين، واستغلالها فى إقامة معسكر إعداد قوى قبل انطلاق الدورى الثانى.

كان إيمانويل أمونيكي المدير الفنى الجديد قد وصل إلى القاهرة من أجل تولى القيادة الفنية لفريق المقاصة خلال الفترة المقبلة.

واستقر مجلس إدارة نادى المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام على تعيين أمونيكي خلفا لأحمد حسام ميدو، الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ونزل أمونيكي بفندق تابع للمقاصة فى التجمع الخامس قبل الاجتماع مع مسئولى المقاصة وتوقيع عقود تدريب الفريق الفيومي.

ويعد أمونيكي أول مدرب أفريقى من أصحاب البشرة السمراء يعمل داخل مصر، بعدما سبقه إلى ذلك ثنائى من أصحاب البشرة البيضاء الجزائرى خير الدين مضوى والتونسى نصر الدين النابى اللذين توليت تدريب الاسماعيلي.

وتعادل مصر المقاصة فى آخر مواجهة له فى الدورى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى.

ويحتل الفريق الفيومى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعها من فوزين و6 تعادلات، وتلقى الفريق 7 هزائم.

لمعرفة الجهاز المعاون للنيجيرى أمونيكى فى المقاصة من هنا