شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. يحيى خالد نجم الجيل فى فراعنة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد يحيى خالد ، نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف فيسبريم المجرى ، أحد أبرز نجوم المنتخب الذين تألقوا فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس، التى تأهل خلالها الفراعنة الى أولمبياد طوكيو 2020، ويمتلك خالد العديد من الخبرات فى ظل رحلته الاحترافية التى خاضها المرحلة الماضية.

كما أن يحيى خالد اكتسب خبرات طويلة منذ انضمامه للمنتخب الأول فى مرحلة مبكرة ، إلا أنه نجم أبدع فى صفوف القلعةالبيضاء قبل الإنضمام للفريق المجرى .

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور، حيث حصل يحيى خالد على لقب أفضل ظهير أيمن فى البطولة.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت لقاءات البطولة حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

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وأقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى. ويرصد ”الخليج 365” لقطات لنجم المنتخب يحيى خالد فى الصور التالية:



يحيى خالد 1



يحيى خالد فى فرنسا



يحيى خالد بقميص فيسبريم



يحيى خالد مع كأس أفريقيا



يحيى خالد فى المنتخب