شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى نظيره الإنتاج الحربى فى الخامسة مساء اليوم الخميس باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لقبل نهائى البطولة العربية عقب الإطاحة بزعيم الثغر بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبى إياباً، وتعادل الإسماعيلى مع سموحة بهدف لكل فريق، فيما فاز الإنتاج الحربى على حرس الحدود بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية.

وضمت قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلى كلا من: "عامر عامر وأحمد يحيى، محمود البدرى، باسم مرسى، أحمد شديد، موسى دياوارا، على فتحى، علاء سلامة، أحمد مجدى، محمد رجب، إبراهيم عبد الخالق، معاذ الحناوى، امادو نياص، محمد فييرا، أحمد عفيفى، أحمد دويدار، محمود عادل، محمد عادل، وغنام محمد ".

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة واستغلال الانتعاشة العربية لتصحيح مسار الدراويش بالدورى المحلى، ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الانتاج الحربى مكون من : " محمد فوزى، محمود البدري، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدى ومحمد صادق وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى، شيلونجو".

فى المقابل شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة استمرار نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى مكون من : "عامر عامر، أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدى، محمود عادل، إبراهيم عبدالخالق، محمد عادل، محمد فييرا، باسم مرسي، موسى دياورا".