شكرا لقرائتكم خبر عن 17 لاعبًا فى قائمة المصرى لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة النادى المصري متوجهة إلى نيجيريا لملاقاة فريق اينوجو رينجرز النيجيرى بالجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ستاد نامدى أزيكيوى بمدينة اينوجو النيجيرية.

ويأتى لقاء المصرى مع نظيره النيجيرى تحصيل حاصل بعد ضمان الفريق البورسعيدى صعوده لدور الثمانية من البطولة فى المركز الثانى لمجموعته برصيد 9 نقاط خلفا لبيراميدز صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.

وتضم البعثة، التى يترأسها حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى تسعة وعشرين فردا من بينهم سبعة عشر لاعبًا هم: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى.

Advertisements

كريم العراقى، حجاج عويس، عمرو موسى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، فريد شوقى، اسلام عطية، حسن على، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، محمد جابر.

نجح فريق الجونة فى تحقيق فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما أمس باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز .

تقدم فريق الجونة على المصرى البورسعيدى بالهدف الأول فى الدقيقة 69 عن طريق أحمد ياسر ريان، وبعدها مباشرة وفى الدقيقة 71 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للفريق البورسعيدى يتصدى لها سعيدو صنبورى ويحرزها بنجاح على يمين محمود الغرباوى حارس الجونة.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع يحرز أكرم توفيق مدافع وسط الجونة الهدف الثانى لفريقه، ليحصد أبناء البحر الأحمر ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويقفز للمركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد المصرى عند 16 نقطة فى المركز الحادى عشر .