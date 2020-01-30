شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع مدافع النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الأهلي حقيقة التفاوض مع وجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي، مؤكدين أن اللاعب دخل بالفعل دائرة اهتمامات الفريق ولكن بنهاية الموسم وليس في الوقت الحالي، في ظل اكتمال قائمة الفريق هذا الموسم، فضلاً عن تعذر التعاقد مع لاعبين أجانب جدد في تواجد الخماسي اليو بادجي واليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وجيرالدو، وينتهي عقد كشريدة مع النجم الساحلي في يونيو 2021، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن والدفاع والارتكاز.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن الأهلى دخل فى مفاوضات مع وجدى كشريدة على هامش مباراة الفريقين فى دورى أبطال أفريقيا الأحد الماضى، التى حسمها الشياطين الحمر بالفوز بهدف دون رد، وقالت إذاعة الصريح التونسية إن الأهلى أرسل مندوبا للتفاوض مع كشريدة لكن اللاعب رفض التفاوض من الأساس لرغبته فى الانتقال إلى أوروبا.

ويعتبر كشريدة "24 عاما" المولود فى فرنسا من أبناء النادى الساحلى، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول فى 2016، وينتهى تعاقده مع الفريق التونسى فى يونيو 2021، ويجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن والدفاع والارتكاز.

وعلى الرغم من تأكيد الإذاعة التونسية على مفاوضات الأهلى إلا أن قائمة الفريق مكتملة هذا الموسم فضلا عن وجود 3 محترفين أجانب بالقائمة المحلية وهم السنغالي بادجي والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو واعتبار التونسي على معلول محليًا وفقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة، وبالتالى لا يوجد مكان لمدافع النجم الساحلى الذى سيعامل كأجنبى حال وصوله.