كيف تناولت الصحف الإنجليزية دور صلاح في فوز ليفربول أمام وست هام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لتحقيق انتصار غالي وثمين من قلب العاصمة الإنجليزية "لندن" عقب الفوز على فريق وست هام بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18 ضمن منافسات بريميرليج.

صلاح استطاع أن يساهم بهدفي ليفربول في شباك "المطارق" عقب تسجيله الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 35، كما صنع "مو" هدف فريقه الثاني بعد تمريرة رائعة لزميله أليكس أوكسليد تشامبرلين.

هذا الفوز جعل ليفربول بعد مرور 24 جولة من الدوري يتربع على القمة بعدما حقق 70 نقطة ليصبح الفارق مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني 19 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف البريطانية حول دور صلاح في فوز ليفربول "القياسي" على حساب وست هام:

"صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن محمد صلاح لعب دورًا كبيرًا في فوز فريقه ليفربول على حساب فريق وست هام في اللقاء الذي أقيم على الملعب "الأوليمبي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح ساهم في فوز تاريخي لمصلحة فريقه حيث نجح ليفربول في تحقيق الفوز على جميع أندية الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم وهو أمر تحقق للمرة الأولى في تاريخ "الريدز" خلال مبارياته بالبريميرليج.

"الهدف الـ16"

سلطت صحيفة "ذا صن" الضوء على هدف محمد صلاح في شباك ويست هام حيث نجح "مو" في تسجيل هدف فريقه الأول في اللقاء من ضربة جزاء.

وأضافت الصحيفة أن صلاح نجح في الوصول للهدف الـ16 له هذا الموسم حيث سجل 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم ليواصل الاقتراب من هداف المسابقة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي والذي يتصدر الترتيب بـ17 هدف.

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الصحيفة أشادت بسلسلة الانتصارات التي يحققها ليفربول خلال هذا الموسم بعدما وصل عملاق "الميرسيسايد" إلى نقطته الـ70 ليصبح على بعد 19 نقطة من ملاحقه مانشستر سيتي صاحب الترتيب الثاني حاليًا.

"صلاح يحافظ على هيمنة ليفربول"

صحيفة "ميرور" البريطانية أشادت بالمستوى الذي قدمه صلاح في مباراة الأمس بعدما سجل وصنع هدفًا لصالح تشامبرلين.

الصحيفة قالت إن محمد صلاح لعب دورًا كبيرًا في حفاظ ليفربول على هيمنته بالدوري الإنجليزي بعدما حقق "الريدز" انتصاره الـ23 خلال هذا الموسم من أصل 24 مباراة.

"رقم قياسي لليفربول"

صحيفة "ميترو" البريطانية وصفت أرقام ليفربول عقب الفوز على وست هام بـ"القياسية" بعد تحقيق الانتصار على جميع أندية بريميرليج خلال هذا الموسم.

هذا الإنجاز بحسب ما أوضحته الصحيفة هو الأول في تاريخ ليفربول خلال طوال مشاركاته في البطولة المحلية.

وسلطت الصحيفة الضوء على محمد صلاح الذي قاد فريقه للفوز للمرة الـ23 وهو ما ساهم في اتساع الفارق مع مانشستر سيتي - بطل آخر نسختين - إلى 19 نقطة.