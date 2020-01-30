تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365) عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة. الدوري المصري 05:00 ـ الإسماعيلي vs الإنتاج الحربي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 07:30 ـ الاتحاد السكندري vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون سبورت. كأس إسبانيا 08:00 ـ برشلونة vs ليجانيس

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