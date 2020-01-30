موعد مباراة النصر و ضمك فى الدورى السعودى.. والقنوات الناقلة

يحل فريق النصر متصدر الدوري السعودي، ضيفا ثقيلا على نظيره ضمك اليوم الخميس، على استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل نادي النصر الجولة السادسة عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٢ نقطة، في حين ياتي نادي ضمك فى المركز السادس عشر برصيد ٩ نقاط.
موعد مباراة النصر و ضمك فى الدورى السعودى:
تنطلق مباراة النصر و ضمك فى تمام الساعة الثالثه بتوقيت القاهرة.
الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة النصر و ضمك فى الدورى السعودىللمحترفين :
تذاع مباراة النصر أمام نظيره فريق ضمك بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD".
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