موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلي المباراة تحت قيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق باحثًا عن الفوز في لقاءه الثالث برفقة الدراويش وخاض جوميز مباراتان

في الدوري برفقة الأصفر حقق الفوز في واحده وتعادل في الأخرى.

في المقابل يتطلع مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لتقليص الفارق والإقتراب من الدخول في المربع الذهبي.

موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي

تنطلق مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

Advertisements

وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والانتاج الحربي

تذاع مبارياة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بشكل حصري عبر قناة أون سبورت بتعليق حاتم بطيشة.

ويدخل الدراويش المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 21 نقطة.