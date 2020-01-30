أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي اليوم في الدوري الممتاز على النحو التالي: الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي: محمود ناجي ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي .. وهيثم عثمان حكما رابعا. حكما رابعا. الاتحاد السكندري مع سموحة : عبد العزيز السيد ويعاونه عماد العقاد وأحمد عبد الغني .. وعباس حسن حكما رابعا.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمود ناجي حكما للقاء الإسماعيلي والإنتاج .. وعبد العزيز لمواجهة سموحة والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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