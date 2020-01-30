شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام بمشاركة محمد صلاح

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح الفوز على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاربعاء على استاد لندن الاولمبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
افتتحت أهداف اللقاء عن طريق ركلة جزاء احتسبهاالحكم لصالح ديفوك أوريجي، الذي تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، لينبري محمد صلاح لتسديد الكرة مسجلاً أول الأهداف في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني أستغل محمد صلاح هجمة مرتدة ليقودها بنجاح ثم يمرر الكرة إلى تشامبرلين لينفرد بالمرمى ويسجل ثاني أهداف الريدزفي الدقيقة 52.
وبتلك النتيجة يعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، ليوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصدي وست هام يونايتد عند 23 نقطة.
وحقق صلاح رقم قياسي جديد بذلك الهدف ورفع رصيده من الأهداف مع ليفربول منذ إنضمامه إليه إلى 66 هدف.
ومنحت تلك الأهداف صلاح انجاز جديد ليصبح ترتيبه الخامس ضمن الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي.
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