الليلة.. الإسماعيلي يبحث عن انتصاراته المحلية عبر بوابة الإنتاج الحربي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتذاع بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت وأون سبورت.

يدخل الإسماعيلي المباراة تحت قيادة الفرنسي ديديه

جوميز، المدير الفني للفريق، باحثًا عن الفوز في لقائه الثالث برفقة الدراويش، وخاض جوميز مباراتين في الدوري برفقة الأصفر حقق الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى.

يرغب المدير الفتي في خطف النقاط الثلاث لمصالحة جماهير الإسماعيلي الغاضبة من تراجع نتائج الفريق الفترة الماضية

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وللتقدم في جدول الدوري والعودة بالإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية.

وطالب جوميز لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة، متحفزًا بالتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لتصحيح مسار الدراويش بالدوري المحلى.

في المقابل يتطلع مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث لتقليص الفارق والاقتراب من الدخول في المربع الذهبي.

يدخل الدراويش المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.