بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة ضمك لفريق النصر في أهم مباريات اليوم الخميس 30-1-2020 لحساب الجولة الـ16 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز” بمدينة أبها.

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلاً على ضمك وهو فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة، جمعهم من 15 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 3، وتعرض لهزيمتين، واستطاع الفوز في الجولة الماضية على “الإتفاق” بهدف دون مقابل.

ويسعي العالمي اليوم إلى تحقيق الفوز للإبتعاد أكثر بالصدارة وعدم التعثر كي لا يمنح الهلال فرصة لإستعادتها، اذ يتواجد الزعيم فى المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

بينما يتذيل فريق ضمك ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط من 15 مباراة، حقق الفوز فى مبارتين فقط، وتعادل فى 3، وتعرض لـ10 هزائم، وكان قد تعادل سلبياً بالجولة الماضية امام فريق “الفتح“.

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