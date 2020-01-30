انفوجراف رياضي | من هو “بابلو ماري” مُدافع آرسنال الجديد؟

بابلو ماري فيلار (من مواليد 31 أغسطس 1993) مدافع إسباني منضم حديثًا إلى صفوف فريق “آرسنال الإنجليزي“، بدأ مسيرته الكروية مع فريق ريال مايوركا (تحت 19 سنة)، وكان اللاعب وقتذاك في عمر السابعة عشر فقط من عمره.

واستمر اللاعب في قضاء عدة مواسم في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بعد تصعيده إلى فريق “ريال مايوركا ب”، وخاض ماري أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول في 7 ديسمبر 2011، حيث لعب 30 دقيقة في تعادل فريقه مع نادي غرناطة (2-2).

في 5 مايو 2012 لعب موسمه الثاني في الدوري الإسباني، حيث لعب مرة أخرى كبديل في فوز “ريال مايوركا” على ضيفه ليفانتي بنتيجة (1-0)، واستمر اللاعب مع الفريق الثاني لفترة طويلة وكان يُصعد إلى الفريق الأول في بعض المباريات إلا ان مسيرته انتهت في جزر البليار.

وشارك مع فريق “ريال مايوركا ب” في 69 مباراة، ومع الفريق الأول شارك في مبارتين فقط كبديل كما ذكرنا في الفترة من 2010 إلى 2013.

وفي الميركاتو الصيفي 2013 وبالتحديد في يوم 2 سبتمبر، وقع بابلو ماري مع “خيمناستيك طركونة” الذي كان ينشط هو الآخر في المستوى الثالث، وظهر لأول مرة مع الفريق الكتالوني في 12 أكتوبر، حيث بدأ مسيرته بالتعادل مع فريق “أوليمبيك دي تشاتيفا”.

وسجل ماريا فيلار أول هدف له مع خيمناستيك في 1 ديسمبر 2013، وكان هدف الفوز على أرضه ضد فريق “ليفانتي للشباب” بنتيجة ( 2-1) في 25 يونيو 2015.

وبعد صعود “خيمناستيك طركونة” إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني ، وقع على عقدٍ جديدٍ لمدة ثلاث سنوات مع النادي.

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وفي يوم 15 أغسطس عام 2016 (الميركاتو الصيفي)، انتقل اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتحديد الي “مانشستر سيتي” ولكنه لم يشارك في اي مباراة مع الفريق ليخرج على سبيل الإعاره إلى فريق “جيرونا الإسباني” في يونيو 2017 لمدة موسم واحد فقط، وهو الفريق الذي يملكه المجموعة المالكة لمانشستر سيتي.

ثم عاد اللاعب إلى صفوف فريق مانشستر سيتي بعد إنتهاء الإعارة ليتم إرساله إلى فريق “أن آي سي بريدا” الهولندي في الميركاتو الشتوي 2018 لمدة موسم على سبيل الإعاره ايضًا.

وانتهت اعارة اللاعب إلى بريدا الهولندي وعاد إلى السيتيزين ومنه إلى فريق “ديبورتيفو لاكرونيا” الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي 2018، ثم عاد الى صفوف “مانشستر سيتي” من جديد قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق “فلامنجو البرازيلي” في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل مليون و 700 ألف جنيه إسترليني.

والآن تعرف على أرقام اللاعب خلال الموسم الماضي مع الفريق البرازيلي الذي حقق معه لقب الدوري البرازيلي، و لقب كأس اليبرتادوريس الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1981 أي قبل حوالي 40 عامًا، في هذا الانفوجراف برعاية “Digital Boom”.