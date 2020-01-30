رياضة | سجل تاريخي لـ ليفربول بعد تخطي عقبة وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل تاريخي لـ ليفربول بعد تخطي عقبة وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليفربول، رقمًا وسجًلا تاريخيًا، بعد الفوز على وست هام، مساء أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفربول ووست هام، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر، وتمكن الريدز من تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

ملخص مباراة ليفربول ووست هام

افتتح التسجيل محمد صلاح لمصلحة ليفربول في الدقيقة 35 من الشوط الأول من ركلة جزاء، حصل عليها اللاعب ديفوك أوريجي.

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ثم أضاف تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من الفرعون المصري محمد صلاح.

وبحسب شبكة "Squawka"، فإن ليفربول حقق الفوز على كل فرق الدوري الإنجليزي الـ19 في موسم واحد لأول مرة في تاريخ النادي.

ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.