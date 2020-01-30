رياضة | بديل سواريز.. بينهم عربي 6 لاعبين على طاولة برشلونة بعد فشل صفقة مورينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل سواريز.. بينهم عربي 6 لاعبين على طاولة برشلونة بعد فشل صفقة مورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قائمة المهاجمين المعروضين حاليا على برشلونة بعد فشل التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن هناك 6 مهاجمين تم عرضهم على برشلونة عقب التأكد من انسحاب الفريق الكاتالوني من عملية ضم رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا.

وتم عرض السداسي، بورخا إيجليسياس مهاجم ريال بيتيس، وإسلام سليماني مهاجم موناكو، ودوشان تاديتش مهاجم أياكس أمستردام، وكريستيان ستواني مهاجم جيرونا، وكريستوم بيونتيك مهاجم ميلان، وويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد، على طاولة برشلونة.

ويفتقد البارسا لجهود نجم الفريق لويس سواريز، الذي خضع لعملية جراحية في الركبة ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.