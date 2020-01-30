رياضة | الكشف عن العروض الخليجية لعبد الله السعيد وحقيقة اقترابه من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن العروض الخليجية لعبد الله السعيد وحقيقة اقترابه من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام ميدو حزين وكيل اللاعبين، بالكشف عن العروض التي تلقاها عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للرحيل عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي.

وقال حزين في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "عقد عبدالله السعيد كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي، قبل تجديد تعاقده منذ أسابيع مع بيراميدز".

Advertisements

وأكمل: " السعيد تلقى عرضين من ناديي الوحدة بطل الدوري الاماراتي، والشعلة السعودي، وكان هناك منافسة بين الناديين من أجل حسم الصفقة، وبالفعل تقدما بعرضين رسميين لإدارة بيراميدز".

وتابع: "إدارة بيراميدز نجحت في التجديد لعبدالله السعيد والابقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق".

واختتم: "العلاقة التي تربط عبد الله السعيد بمرتضى منصور قوية وبها احترام متبادل، وهذا يجعل البعض يظن أنه سيلعب للزمالك يومًا ما، خاصة أن اللاعب أكد قبل ذلك أنه شرف لأي أحد أن يرتدي قميص الأبيض".