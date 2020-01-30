رياضة | موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس إسبانيا barceloní

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس إسبانيا barceloní والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الخميس بملعب الكامب نو في تمام الثامنة مساءً، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس ملك أسبانيا، وتقام مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، على أرض ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، عند الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

سيتم إذاعة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 ويعلق على اللقاء، فارس عوض.

Advertisements