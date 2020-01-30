رياضة | مكسب جديد يحقق ليفربول عقب ثنائية وست هام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكسب جديد يحقق ليفربول عقب ثنائية وست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء 29 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول ووست هام أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدفي نادي ليفربول كل من محمد صلاح في الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء و تشامبرلين في الدقيقة 52 لينتهي اللقاء بفوز نادي ليفربول بهدفين نظيفين.

رقم تاريخي جديد يحققه ليفربول عقب الفوز على وست هام

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ولم يكتفي نادي ليفربول بالحصول على الثلاث نقاط من مباراة وست هام يونايتد أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز بل حقق رقما تاريخيا جديدا لأول مرة في النادي.

وبفوز الأمس على وست هام يونايتد يكون ليفربول قد حقق الفوز على كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ال 19 في موسم واحد لأول مرة في تاريخ النادي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة الأمس

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد نادي ليفربول إلى 70 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي وست هام يونايتد عند 23 نقطة في المركز السابع عشر من ترتيب الجدول.