اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| Watch Barcelona live stream بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيس

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| Watch Barcelona live stream بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيسيستقبل فريق برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الخميس بملعب الكامب نو في تمام الثامنة مساءً، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس ملك أسبانيا، وتقام مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، على أرض ملعب كامب نو.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| Watch Barcelona live stream بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيسموعد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، عند الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| Watch Barcelona live stream بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيسالقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

سيتم إذاعة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 ويعلق على اللقاء، فارس عوض.

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مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| Watch Barcelona live stream بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيسالتشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ليجانيس

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، لينجليت، بيكيه، البا

خط الوسط : بوسكيتس، راكيتيتش، ارتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، فاتي