اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس رابط مشاهدة مباراة برشلونة فى كاس ملك اسبانيا

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بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس رابط مشاهدة مباراة برشلونة فى كاس ملك اسبانيا يستقبل فريق برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الخميس بملعب الكامب نو في تمام الثامنة مساءً، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس ملك أسبانيا، وتقام مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، على أرض ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، عند الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس رابط مشاهدة مباراة برشلونة فى كاس ملك اسبانيا القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس رابط مشاهدة مباراة برشلونة فى كاس ملك اسبانيا سيتم إذاعة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 ويعلق على اللقاء، فارس عوض.

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بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليجانيس رابط مشاهدة مباراة برشلونة فى كاس ملك اسبانيا التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ليجانيس

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، لينجليت، بيكيه، البا

خط الوسط : بوسكيتس، راكيتيتش، ارتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، فاتي