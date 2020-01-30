اونلاين | بث حي مباراة برشلونة وليجانيس في كاس ملك اسبانيا اليوم الخميس

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بث حي مباراة برشلونة وليجانيس في كاس ملك اسبانيا اليوم الخميس يستقبل فريق برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الخميس بملعب الكامب نو في تمام الثامنة مساءً، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس ملك أسبانيا، وتقام مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، على أرض ملعب كامب نو.

بث حي مباراة برشلونة وليجانيس في كاس ملك اسبانيا اليوم الخميس موعد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

بث حي مباراة برشلونة وليجانيس في كاس ملك اسبانيا اليوم الخميس من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، عند الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة.

بث حي مباراة برشلونة وليجانيس في كاس ملك اسبانيا اليوم الخميس القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

سيتم إذاعة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 ويعلق على اللقاء، فارس عوض.

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بث حي مباراة برشلونة وليجانيس في كاس ملك اسبانيا اليوم الخميس التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ليجانيس

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، لينجليت، بيكيه، البا

خط الوسط : بوسكيتس، راكيتيتش، ارتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، فاتي