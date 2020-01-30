اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة VS ليجانيس بث مباشر live stream

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مشاهدة مباراة برشلونة VS ليجانيس بث مباشر live stream يستقبل فريق برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الخميس بملعب الكامب نو في تمام الثامنة مساءً، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس ملك أسبانيا، وتقام مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، على أرض ملعب كامب نو.

مشاهدة مباراة برشلونة VS ليجانيس بث مباشر live stream موعد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، عند الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس مشاهدة مباراة برشلونة VS ليجانيس بث مباشر live stream

مشاهدة مباراة برشلونة VS ليجانيس بث مباشر live stream سيتم إذاعة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 ويعلق على اللقاء، فارس عوض.

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التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ليجانيس

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، لينجليت، بيكيه، البا

خط الوسط : بوسكيتس، راكيتيتش، ارتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، فاتي