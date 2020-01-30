اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

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مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر يستقبل فريق برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الخميس بملعب الكامب نو في تمام الثامنة مساءً، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس ملك أسبانيا، وتقام مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، على أرض ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا، عند الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

سيتم إذاعة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 ويعلق على اللقاء، فارس عوض.

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مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ليجانيس

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، لينجليت، بيكيه، البا

خط الوسط : بوسكيتس، راكيتيتش، ارتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، فاتي