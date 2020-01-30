اليوم... عبد الظاهر السقا يحتفل بعيد ميلاده الـ46

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جدة - عمرو شويل يحتفل عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ 46 اليوم الخميس كونهمن مواليد 30 يناير 1974 بعد رحلة طويلة من الانجازات مع الكرة المصرية.

ولد السقا فى محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته الاحترافية فى نادى المنصورة ثم خاض رحلة فى العديد من الاندية التركية وكان للمنتخب الوطنى نصيب الاسد من رحلة السقا مع الساحرة المستديرة حيث شارك فى 111 مباراة دولية ليقتحم قائمة الاساطير .

توج السقا مع الفراعنة بكأس الامم الافريقية أعوام 1998 و 2006 و 2010 فضلا عن التتويج ببطولة كأس مصر موسم 2010 -2011 مع فريق انبى قبل الاعتزال كما نجح فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالى وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و 2004 .

وفى حوار سابق أجراه "اليوم السابع" مع عبد الظاهر السقا تحدث عن فترة ضياع حلم التأهل لمونديال 2010 مع الفراعنة قائلا : "شعوراً قاسياً فلقد أصيبت بالإحباط أنا وكل أبناء جيلى بركات والصقر وأبو تريكة ووائل جمعة، بس الغريب أن الصغيرين كمان جالهم إحباط معرفش ليه، زى متعب وفتحى وحسنى عبد ربه، رغم أنهم كان بإمكانهم استكمال المشوار والصعود للمونديال كما حققها الجيل الحالى، فلقد ارتكبوا خطيئة لا تنسى فى حق أنفسهم"

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وعن معاناته مع الاحتراف قال عبد الظاهر السقا : "أول سنة كان أهلى بيصرفوا عليا مكنتش باخد فلوس، لدرجة كنت بتبهدل فى المواصلات، وشافنى مشجع تركى صعبت عليه، فأعطانى سيارة شاهين هدية".

وعن ذكرياته مع أحمد حسن ومحمد يوسف فى تركيا يقول كابتن الفراعنة الاسبق : "كنا نسكن فى عمارة واحدة كل واحد مع زوجته وأبنائه، وكنا نطلق عليها عمارة المصريين تركيا فلقد عشنا سنوات جميلة لا تنسى".

ويحكى عبد الظاهر السقا أطرف ذكرياته فى الملاعب الاوربية فيقول : "فى مرة كنا بنلاعب فريق تركى يلعب له لاعب إسرائيلى، وكنت أشارك كظهير أيمن ومحمد يوسف مدرب الأهلى الحالى، كان يشارك فى الجبهة اليسرى، وأشبعنا اللاعب الإسرائيلى ضرباً، كلما جاء إلينا فى الملعب، لدرجة دفعته للذهاب للحكم قائلا:«فى اتنين مصريين بيضربونى».

وعن حياته العائلية يقول عبد الظاهر السقا : "لدى ولد وبنت، البنت طبيبة أسنان، أما الولد كان لاعبا متميزا للغاية بشهادة الآخرين، وكان يلعب فى المقاولون حتى قررت أذهب لمشاهدته، وانقلبت حياته الكروية رأساً على عقب من يومها، فلقد تعرض لهجوم بداعى «الواسطة» ليقرر إنهاء مسيرته مع الكرة تماماً.