شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر "الونش" اليوم لتحديد موقفه من مواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود حمدى الونش مدافع الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، لاختبار طبى اليوم الخميس، من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية من عدمه وذلك لتحديد موقفه النهائى من إمكانية الاعتماد عليه فى الدفاع بجوار محمد عبد الغنى خلال مواجهة أول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وخضع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق خلال مران الفريق بأنجولا بالأمس، وذلك بسبب كدمة بسيطة في انكل القدم.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصلت أنجولا، أمس الأربعاء، وخاض الفريق تدريب استشفائى، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

Advertisements

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بين كل من مصطفى محمد وكاسونجو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.