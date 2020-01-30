شكرا لقرائتكم كارتيرون يفاضل بين جنش وعواد لحراسة عرين الزمالك أمام أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويفاضل كارتيرون بين محمود عبد الرحيم جنش الحارس المخضرم العائد من الإصابة التي تعرض لها قبل بطولة الأمم الافريقية الأخيرة وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس، ومحمد عواد الذى تم استبعاده من الحسابات فى الفترة الأخيرة وتم الاعتماد على محمد أبو جبل، ومن المنتظر أن يعقد كارتيرون جلسة مع عمرو عبد السلام مدرب الحراس لتحديد اللاعب الذى سيشارك فى مواجهة أول أغسطس.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانية و الربع فجر أمس الأربعاء، متوجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

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ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بين كل من مصطفى محمد وكاسونجو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.