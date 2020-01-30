آخر ما نشره «أغنية في حب الأهلي».. تركي آل شيخ يخضع لـ «عملية جراحية خطيرة» في نيويورك

خضع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، لـ عملية جراحية في نيويورك لإزالة ورم، وأعلن منذ فترة عن مرضه وطالب الجماهير بالدعاء له.

العملية الجراحية الناجحة لإزالة الورم، تمت في مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية وفقا لليوم السابع .

وكان آل شيخ أعلن عن طرح أغنية جديدة للنادي الأهلي قريبًا.

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ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كلمات من الأغنية، والتي جاءت كالآتي:

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع.. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات

الكل كوم والأهلي كوم.. الأهلي ده نادي النجــــوم

دايمًا في قلبي وعَلَمه في إيدي.. باهتف بإسمه كل يوم

وقال تركى آل الشيخ، إنه أجرى اتصالاً بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأبدى رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا، حيث كتب عبر "فيس بوك": "أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السودانى الشقيق يوم السبت، وأبديت رغبتى فى رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم قبل المباراة، وأكد على توافقنا فى هذا الأمر لكن بعد الصعود بأذن الله".

وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه أجرى اتصالا مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، موضحا أنهما تبادلا الأحاديث الودية والاتفاق على لقائه عند عودته من رحلة العلاج، حيث كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: "أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تبدلنا فيه الأحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتى من رحلة العلاج إن شاء الله".

