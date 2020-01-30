محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
رغم الخسارة.. سيتي إلى نهائي كأس كاراباو لمواجهة رفقاء تريزيجية والمحمدي
هيرفي رينارد يرد على أزارو.. واللاعب يتقدم بالاعتذار
بيراميدز يخطف الفوز أمام نادي مصر "بـ8 لاعبين" ويتخطى الزمالك بجدول الدوري
الزمالك يوقف سلسلة انتصارات الأهلي التاريخية بالطائرة
الفارق أصبح 19.. ليفربول يواصل سلسلة الانتصارات بهدفين في وست هام
غياب نجم بيراميدز عن مواجهة الأهلي
الجونة يحقق فوزًا قاتلاً أمام المصري ويقترب من وسط الجدول
عقوبة جديدة على صالح جمعة في الأهلي
تقرير.. تريزيجيه والمحمدي ينتظران "هدية مانشستر سيتي" لضمان المشاركة أوروبيًا
استعدادًا للهلال.. فايلر يضع برنامجًا للـ48 ساعة المقبلة.. والأهلي يستأنف تدريباته
رسميًا .. كوكا إلى الدوري اليوناني
بالفيديو.. جماهير يونايتد تهاجم منزل وودوارد والنادي يستنكر الواقعة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. تأهل سيتي.. تألق صلاح.. "طائرة الزمالك" يوقف سلسلة انتصارات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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