رياضة | مارتينيز أحد أهداف برشلونة في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتينيز أحد أهداف برشلونة في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة حدد تقريبًا على أول صفقاته الصيفية في العام الحالي.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن برشلونة غير مهتم بدوشان تاديتش نجم هجوم آياكس أمستردام قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن برشلونة مازال يرغب في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي الذي يعتبر من المستحيل ضمه في الوقت الحالي، حيث سيكلف خزينة النادي الكتالوني 110 مليون يورو.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة مازال يرى أن لاوتارو يستحق المبلغ المطلوب فيه في الصيف المقبل نظرًا لخصائصه وإمكاناته التي يتمتع بها.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة انسحب من عملية ضم رودريجو مورينو نجم هجوم فالنسيا بسبب رفضه الموافقة على شروط فالنسيا.

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وكشفت وسائل إعلام إيطالية مؤخرًا أن إنتر ميلان اتخذ خطوات إيجابية من أجل الحفاظ على نجم هجوم الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خاصة مع زيادة الاهتمام بضمه من قبل العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأفادت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية بأنه بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مارتينيز مؤخرًا لفت أنظار أندية كبيرة أبرزها ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى مانشستر يونايتد.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن مسئولي النيراتزوري يعرفون أن تلك الأندية ستستهدف التعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين بداية من الموسم المُقبل.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن إنتر ميلان بدأ المفاوضات مع وكيل أعمال لاوتارو وكانت المحادثات عن حذف بند الشرط الجزائي الذي يُمكن النجم الأرجنتيني من فسخ تعاقده مقابل 110 مليون يورو.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن لاوتارو يحصل على راتب ضئيل للغاية في الوقت الحالي بالنسبة للاعب بقيمته الفنية الكبيرة وتأثيره على الفريق وهو مليون ونصف المليون يورو فقط في الموسم الواحد.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن اللاعب المُلقب بالتورو سحل حتى الآن 16 هدفاً مع أفاعي ميلان هذا الموسم في 26 مباراة فقط وكان إنتر ميلان قد تعاقد معه في صيف 2018 مقابل 25 مليون يورو قاماً من راسينج كلوب الأرجنتيني.