«بعد طرد 3 لاعبين من نادي مصر»..عبدالناصر محمد منفعلا : عبدالله السعيد قال للحكم متعرفش تطردني..ومفيش حكم يقدر يطرد ٣ لاعبين مرة واحدة من الأهلي أو الزمالك

أعرب الكابتن "عبد الناصر محمد" المدير الفني لنادي مصر عن استيائه الشديد من الحكم طارق مجدي بعد طرد 3 لاعبين لفريقه أمام بيراميدز.

وقال "محمد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : تعرضنا لظلم فادح خلال المباراة؛ الحكم قام بطرد ثلاثة لاعبين من الفريق وكان منحاز ضدنا بشكل كبير

وأضاف : عبد الله السعيد لاعب بيراميدز قال للحكم خلال المباراة (متعرفش تطردني) والحكم لم يقم بأي تصرف تجاه اللاعب ,معقبا : تحدثت مع الحكم عقب المباراة وقلت له هل أنت راض على ما حدث؟ والحكم قال لي إن لاعبي فريقك كانوا عصبيين؛ قلت له لماذا لا تقدر ما نمر به وتركته ورحلت

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كان نادي مصر قد تعرض للهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الـ15 من بطولة الدوري.