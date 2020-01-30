شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 4 فبراير موعدا لمباريات دور الـ16 لكأس الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد اتحاد الكرة، موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر لكرة الصالات، حيث ستقام يوم الثلاثاء الرابع من فبراير المقبل، على أن تقام مباريات دور الـ8 الأحد التاسع من نفس الشهر.

وأجريت في تمام الواحدة ظهر أمس الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة قرعة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للإتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية ومندوبي الأندية.

ويشارك في مسابقة كأس مصر عدد أربعة عشر فريق أسفرت القرعة عن الأتي :

دور الـ16:

١- فريق MVP (الإسكندرية) - الإعلاميين

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٢- م. ش المدينة - الصيد

٣- وراق العرب - البنك الأهلي

٤- الإسماعيلي - ناصر الفكرية

٥- اتحاد الشرطة - القنايات

٦- ميت عقبة - الدرب الأحمر

٧ - وراق الحضر - باي

٨- المنيا - باي

وتقام مسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر.. وقررت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد ، إقامة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 بعد توقف المسابقة لخمسة مواسم حيث توج مصر المقاصة بلقب آخر نسخه في موسم 2014/2013.