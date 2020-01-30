شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يقود الجبهة اليمنى للزمالك أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود أحمد عيد الظهير الأيمن لنادى الزمالك الصاعد، الجبهة اليمنى للفريق الكروى الأول خلال مواجهة أول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وذلك نظرًا لغياب حازم إمام عن القائمة.

ووقع أحمد عيد، على عقد احتراف مع النادى الأبيض، مدته 3 مواسم مقبلة، تبدأ من الموسم المقبل، بعد دخوله فى حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، وفضل مسئولو نادي الزمالك تحصين لاعبه الصاعد أحمد عيد، بعقد احترافى تجنبًا لانتقاله لأى فريق بشكل حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير، خاصة أن عقده مع الأبيض ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانية و الربع فجر أمس الأربعاء، متوجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

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ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بين كل من مصطفى محمد وكاسونجو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.