رياضة | توتي يتغني بمحمد صلاح " فتي ذهبي وإستثنائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتي يتغني بمحمد صلاح " فتي ذهبي وإستثنائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نجم منتخب إيطاليا وقائد روما السابق فرانشيسكو توتي عن محمد صلاح النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي وعن تألقه مع الريدز الذى إقترب من تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بعدما إبتعد ليفربول عن منافسيه مانشستر سيتي وليستر سيتي بعدد كبير من النقاط.

وقال توتي خلال تصريحات صحفية اليوم أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر "فتي ذهبي" وإستثنائي وأكد على سعادته به.

ورافق محمد صلاح أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي مع فريق روما فى الفترة من 2015 وحتي 2017، ولفت صلاح الأنظار بعد أن سجل 34 هدف وصنع 22 هدف فى 83 مباراة خاضها بقميص روما ، قبل أن ينضم لليفربول صيف 2017.

وأكد توتي ان محمد صلاح فى حال إستمراره فى روما كان من المستحيل أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، موضحًا انه كان لا يتوقع أن يحصل النجم المصري على لقب دوري الأبطال.