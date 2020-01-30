رياضة | مدرب الفراعنة السابق يعلق على مواجهة برشلونة في كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الفراعنة السابق يعلق على مواجهة برشلونة في كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لليجانيس بأنهم سيبذلون جهدهم من أجل الفوز على برشلونة والعبور إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يحل ليجانيس ضيفًا على برشلونة في ملعب الكامب نو يوم الخميس في دور الستة عشر من البطولة.

وقال أجيري في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية:"لدينا تطلعاتنا المشروعة، لن أخبركم أننا المرشحون المفضلون لأنني سأكون أكذب هكذا لكن سيكون لدينا فرصتنا في برشلونة".

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وأضاف:"الاستعداد أمام برشلونة هو نفسه الذي كنا عليه في الأدوار السابقة".

وتابع:"سأحاول إعطاء دقائق للاعبين الذين لديهم دقائق أقل، سوف نلعب بحماس كبير ونحاول تحقيق الفوز لنكون في الدور ربع النهائي".

واختتم أجيري تصريحاته قائلاً:"سنحاول الاستفادة من نقاط القوة التي لدينا والفريق يتطلع إلى ذلك ويرى أنها فرصة ذهبية كما أنها ستكون بمثابة دفعة رائعة من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإسباني".