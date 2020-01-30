رياضة | موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين AL HILAL watch

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الرومان رازفان لوشيسكو المدير الفني، لخوض مباراة قوية ضد نادي أبها، بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية معقل أبها، مباراة قوية لأصحاب الأرض ضد الزعيم، بمنافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المحترفين السعودي.

ويسعى الزعيم، في تحقيق الفوز والعودة بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، والي يحتله النصر برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة الهلال.

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ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز 9 مباريات والتعادل في 5 مواجهات والهزيمة في مباراة واحدة، بينما يحتل أبها المركز الثامن برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مواجهتين والهزيمة في 6 مباريات.

موعد مباراة الهلال ضد أبها بالدوري

وتُقام مباراة أبها ضد الهلال، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.