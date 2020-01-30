رياضة | رئيس نادي برشلونة يؤكد على ضم مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي برشلونة يؤكد على ضم مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسابق إدارة نادي برشلونة الإسباني الزمن في الوقت الحالي، من أجل التوقيع مع مهاجم جديد ينضم للنادي الكتالوني في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبالرغم من تبقي أقل من يومين على غلق سوق الإنتقالات الشتوية، إلا أن رئيس نادي برشلونة الإسباني خوزيب ماريا بارتوميو خرج ليؤكد على أن النادي سيوقع مع مهاجم جديد وبشكل دائم.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية: "لن نضم مهاجم على سبيل الإعارة، سنضم مهاجم بشكل دائم في حال تمكنا من ذلك في فترة الإنتقالت الشتوية".

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وبسؤاله عن عودة نيمار لاعب الفريق السابق أضاف: "لطالما توجه هذا السؤال لي، لا أمتلك أي إجابة، علينا الإنتظار للموسم المقبل، إذا تم فتح هذا الملف مجدداً فليس لدي أي جديد لأضيفه".

وبخصوص نجم الفريق ليونيل ميسي تابع: "ميسي سيعتزل في برشلونة، لديه عقد ممتد حتى عام 2021، أعتقد أن ميسي يستمتع باللعب لبرشلونة الآن، ونحن نستمتع به".

ويسعى برشلونة بشكل عاجل للتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض النجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي سيفتقد مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

وإرتبط برشلونة بالإسباني رودريجو مورينو، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لتعويض سواريز، لكن من دون الإعلان عن أي شئ رسمي حتى الآن.