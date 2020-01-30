شكرا لقرائتكم كارتيرون يمنح فرصة المشاركة للبدلاء أمام أول أغسطس بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كارتيرون قرر اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين من رحلة السفر لانجولا خوفا من تعرضهم للارهاق في مقدمتهم محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق وشيكابالا ومحمد عبد الشافي وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمود علاء ، بعد ضمان التأهل لدور الـ 8 بالبطولة، كما انه ينوي الدفع ببعض البدلاء الذين لم يشاركو في المباريات منذ بداية الموسم، ويعتبر مركز حراسة المرمي هو أول المراكز التي تشغل تفكير الجهاز الفني حيث يفاضل كارتيرون بين كل من محمود جنش العائد من إصابة طويلة ومحمد عواد الحارس البديل الذي يطالب الجهاز الفني بمنحه فرصة أخرى للمشاركة ، الا ان الجهاز الفني يخشي من أخطاء عواد الكارثية التي أدت الي استبعاده من التشكيل وجلوسه علي دكة البدلاء.

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في المقابل فان كارتيرون يدرس الدفع بمحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام في خط الدفاع، مع تحديد مصير عبد الله جمعة من المشاركة في المباراة عقب الاختبار الطبي الذي يخضع له اللاعب اليوم، وفي حالة عدم شفاء عبد الله جمعة سيتم الدفع باسلام جابر جناح أيسر الفريق في مركز الظهير الأيسر بعد استبعاد عبد الشافي من قائمة المباراة، كما سيتم الدفع بكل من محمد حسن ومحمد اوناجم في مركز الوسط المدافع بدلا من الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي.

اما خط الوسط المهاجم فان كارتيرون سيدفع بكل من بامبو ومصطفي فتحي في التشكيل الأساسي، اما مركز المهاجم الصريح فان كارتيرون يرفض الدفع بمصطفي محمد أساسيا امام اول أغسطس ، ويرغب في اشراك الكونغولي كاسونجو لتأهيله وادخاله في " فورمة " المباريات ، في حين ان مصطفي محمد يرغب في المشاركة في المباريات وعدم الجلوس احتياطيا، حيث جاء سفر مصطفي محمد لانجولا بناءا علي طلبه ، بعدما كان ضمن قائمة اللاعبين المستبعدين، الا ان اللاعب طلب من كارتيرون المشاركة في المباراة للحفاظ علي مستواه .