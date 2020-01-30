ملايين المشجعين يدعمون تغيير شعار الـ «NBA» تكريماً لكوبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

صوت أكثر من 3 ملايين مشجع حول العالم خلال ساعات على استفتاء لتغيير شعار كرة السلة الأمريكية للمحترفين «nba» أن بي أي، ليحل الأسطورة الراحل كوبي براينت مكان الأيقونة جيري ويست المتواجد في الشعار حالياً.

وورد في بيان «change.org petition» الذي نشره شخص يدعى نيك من فانكوفر: «مع الرحيل المفاجئ والحزين للكبير كوبي براينت، وقعوا على هذا الالتماس لتخليده إلى الأبد على شعار ال «NBA» الجديد».

وكان الالتماس يهدف إلى جمع 500 ألف توقيع، لكن رفع السقف إلى 3 ملايين بعد توقيع أكثر من مليون ونصف ومن بين الموقعين جمال كراوفورد لاعب السلة السابق.

وصمم ألن سيجل شعار ال «NBA» في عام 1969 وتظهر فيه رسمة نجم لوس أنجلوس ليكرز جيري ويست باللون الأبيض من صورة التقطها المصور وين روبرتس.

وكان التصميم يحاكي شعار دوري البيسبول، وتم تدشينه لأول مرة عام 1971 تكريماً لنجم صالة مشاهير ليكرز جيري ويست الذي درب الفريق بضعة مواسم دون نجاحات في أواخر السبعينات قبل أن يجمع الفريق ويفوز بثلاثة ألقاب على التوالي.

كان ويست يدرب ليكرز عام 1996 عندما باع لاعبه فلادي ديفاتش لفريق شارلوت هورنز مقابل الحصول على كوبي براينت ذو ال 17 ربيعاً، رد براينت ثقة ويست بالفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري 6 مرات ثم أصبح أفضل لاعب لعام 18 مرة. يعمل ويست (81 عاماً) الآن في فريق لوس أنجلوس كليبرز، ويعد نفسه والد براينت وعلق على وفاته بحادث الطائرة: «صدمت أول سماعي النبأ، إنه ابني وأنا مفجوع. شاهدته يكبر من صبي متحمس إلى رجل أحدث التغيير في حياة الكثير من الناس، ميراثه سيبقى خالداً».

من جهتها، أوقفت شركة «نايكي» بيع حذاء براينت أونلاين في الولايات المتحدة تجنباً لمطامع البعض الذين يشترونها لبيعها لاحقاً بسعر أكبر. وذكر التقرير أن الشركة ستعيد تقييم طرح حذاء براينت الموقع للبيع ووفقاً لشبكة اسبن ارتدي أكثر من 100 لاعب في الدوري حذاء براينت هذا الموسم.

وتهافت آلاف المشجعين على مقر نايكي في مدينة بيفرتون/‏ولاية أريزونا لالتقاط صورة إلى جانب جداريته بارتفاع 35 قدماً وفي مكتب الشركة في لوس أنجلوس، تجمع الموظفون في قاعة محاضرات تحمل اسم «كوبي».

من جهتها، أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز الأوسكار، عن عزمها تكريم نجم السلة الراحل في الحفل الذي سيقام 9 فبراير/‏شباط المقبل. وقال مراسل في هوليوود أن كوبي براينت الذي عرفه معظم الناس بفضل إنجازاته في ملاعب السلة كان أيضاً منتجاً لفيلمه الكارتوني الفائز بأوسكار عام 2017 dear basketball والذي يروي قصة حياته وهو أيضاً مؤلف النص وصاحب الصوت في الفيلم.

شريط فيديو

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على خط آخر، ظهر شريط فيديو على «تويتر» من داخل الطائرة التي اعتاد كوبي براينت التنقل بها وتم تصويره قبل يومين من الحادث. ويبدو في الشريط صبي يجلس في مكان كوبي المعتاد وينظر إلى المحيط الهادئ على ساحل كاليفورنيا وكتب تحت الفيديو: «فيديو من داخل هليكوبتر براينت الأسبوع الماضي، شقيقي يقيم في لوس أنجلوس وأرسل لي الفيديو. رقم الطائرة يبدو واضحاً على الذيل».

استمرت الرحلة الترفيهية للطائرة 23 دقيقة من مطار لونج بيتش إلى لوس أنجلوس، لكن لم يتبين في شريط الفيديو إن كان الطيار هو نفسه أرا زوبايان (50 عاماً) قائد رحلة براينت الأخيرة.

صنعت الطائرة في 1991 وتملكها شركة ايلاند اكسبريس هولدنج ومقرها فيلمور/‏كاليفورنيا، ووفقاً للموقع كانت مملوكة من قبل ولاية ايلينوى وغيرت ايلاند اكسبريس رقمها بعد شرائها، وسكيروسكي مخصصة لنقل المشاهير ويلقبها الخبراء «ليموزين الجو» لأنها تقريباً مضادة للرصاص. وتفخر سكيروسكي التي بدأ خط صناعتها في عام 1977بقدرتها على قطع 7.4 مليون ساعة بأمان تام.



التعرف إلى جثة كوبي



تم التعرف إلى جثة كوبي براينت من بين الجثث التسع لضحايا حادثة تحطم مروحيته، بحسب ما أعلن مركز الطب الشرعي في المقاطعة.

وأشار المركز في بيان أنه تم التعرف إلى نجم لوس أنجلوس ليكرز السابق براينت بواسطة بصمات أصبعه.

وكان عمال الإغاثة قد أعلنوا في وقت سابق عن انتشال الجثث التسع التابعة للضحايا حادثة الطائرة التي تحطمت على أحد التلال.

وكانت ثلاث جثث انتشلت يوم وقوع الحادث من حطام الطائرة، قبل أن يتم العثور على الجثث الست الأخرى في اليوم التالي. وتم نقل جميع الجثث إلى مركز الطب الشرعي.