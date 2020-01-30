الزمالك يتعادل مع دجلة ويفقد النقطة الـ14

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

اكتفى الزمالك بنقطة واحدة من مباراته مع دجلة التي انتهت (1-1) على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري لكرة القدم.

افتتح مصطفى محمد هداف الزمالك ب6 أهداف التسجيل لفريقه (15)، وعادل أحمد سعيد النتيجة لوادي دجلة (41). ورفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز ال12، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة، وخسر نقطته ال14 بعدما تعادل للمرة الرابعة في حين خسر مباراتين.

على خط آخر، أكد الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك، أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام وادي دجلة، خاصة أنها جاءت بعد مباراة مازيمبي، وشدد على أن الزمالك واجه فريقاً محترماً.

وتابع كارتيرون: «اللاعبون كانوا خارج التركيز في المباراة؛ بعد بذل مجهود كبير أمام مازيمبي، والفريق لم يكن في مستواه»، كما أن الفريق فقد طارق حامد، وسيتم قيد أحمد عيد ومحمود جنش في القائمة الإفريقية إلى جانب كاسونجو، وسيعمل على إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في المباراة المقبلة أمام بطل أنجولا.

ويستعد الزمالك للقاء أول أغسطس/آب مع بطل أنجولا، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.. وقال كارتيرون: غياب طارق حامد أثر بشكل كبير في الفريق؛ لأنه قائد في الملعب وجزء كبير من الفريق.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس محمود عبد الرحيم «جنش»، ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر ومصطفى فتحي ويوسف أوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

على صعيد مغاير، أعلن النادي الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي سوف يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السودان، اليوم الخميس، لمواجهة فريق الهلال مساء السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

على صعيد آخر، تلقى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب عرضاً لخوض دورة ودية دولية في الإمارات، خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس/آذار المقبل، وتحديداً في الفترة من 23 حتى 31 من الشهر نفسه، بمشاركة منتخبات تأهلت لأولمبياد طوكيو 2020، ويعكف المدير الفني حالياً على دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائي، خاصة أنه يمتلك عروضاً لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا ودياً في التوقيت نفسه.