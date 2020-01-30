«تركى آل الشيخ» يهدي الأهلى أغنية جديدة : "أسياد أفريقيا و لينا في كل مكان علامات"

نشر المستشار "تركي آل الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كلمات أغنية أهداها للنادي الأهلي المصري بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجانبين.

وعلق عليها قائلاً إنها "أغنية قريبًا"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع .. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا و لينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة الحمرا دي سر الانجازات

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الكل كوم و الاهلي كوم .. الاهلي ده نادي النجــــوم

دايما في قلبي و علمه في ايدي .. بهتف بإسمه كل يوم

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و إفتكروا لو كنتم ناسييــــن

الأهلي أهلي و روحي و ناسي .. ده تازيخ كبير و بقاله سنين

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي ... ????????????????????????❤ ( قريباً اغنية)????

كانت العلاقات قد عادت لطبيعتها بين الأهلي ورئيس الهيئة العامة للترفيه مؤخرا بعد أن سحب الجانبان القضايا التي رفعها كل منهما بحق الآخر نتيجة خلافات سابقة.