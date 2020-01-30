شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يزاحم الإسماعيلى لضم عبد الرحمن بودى من دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى طنطا فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة، من أجل الحصول على خدمات عبد الرحمن بودى لاعب وسط الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعدما أبدى اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى موافقته على رحيل اللاعب.

ويرغب مسئولو طنطا فى الحصول على خدمات "بودى" على سبيل الإعارة، ليتنافس أبناء السيد البدوى مع الإسماعيلى الذى طلب أيضًا استعارة اللاعب من دجلة، ولم تحسم الإدارة وجهة اللاعب، ومن المنتظر أن تدرس العرضان وتحديد أفضلهم واستطلاع رأي اللاعب قبل اتخاذ القرار النهائى.

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وكان وادى دجلة ضم عبد الرحمن بودى لاعب وسط الإنتاج الحربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل مليون جنيه، حيث كان بودى لاعبا فى صفوف دجلة، قبل الانتقال للإنتاج الحربى بعقد ثلاثى يتيح لدجلة إعادته بعد انتهاء مدة العقد نظير سداد مليون جنيه.

وكان مسئولو وادى دجلة نجحوا فى التعاقد رسميًا مع الغانى رودني أنطوي مهاجم فريق تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري، لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم مركز المهاجم وفقًا لطلب اليونانى تاكيس جونيس.

وجاء تعاقد وادى دجلة مع أنطوى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.