شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة من مارسيملو إلى جمهور ريال مدريد بعد مباراته الـ500.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب نادى ريال مدريد، وظهيره الأيسر، بالشكر إلى جمهور الملكى بمناسبة خوضه مباراته رقم 500 في جميع المسابقات.

ونشر حساب ريال مدريد على تويتر "فيديو" للاعب مارسيلو، وعلق قائلاً :" مرحبا يا madridistas! أنا سعيد جدًا لأننا وصلنا إلى ربع النهائي! لقد كانت مباراة رائعة هنا في سرقسطة ، وأنا سعيد جدًا بسبب الوصول للمباراة رقم 500. أنا بصراحة متأثر جدا وسعيد للغاية! وأقدر دعمكم كثيرا! ارسل للجميع قبلة كبيرة وهيا بنا في مزيد من المباريات".

وتأهل ريال مدريد، لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الكاسح على مضيفه فريق ريال سرقسطة، من الدرجة الثانية، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس مساء الأربعاء، على ملعب "لا روماريدا"، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول، متقدما بثنائية نظيفة، افتتح المدافع الفرنسي رافائيل فاران، أهداف الملكى، بعد مرور 6 دقائق، بعد متابعته لعرضية النجم الألمانى تونى كروس.

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وأضاف لوكاس فاسكيز ثانى أهداف الميرنجى، فى الدقيقة 32، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس سرقسطة وفى الشوط الثانى، عزز البرازيلى فينيسيوس جونيور، من تقادم ريال مدريد، بإضافة ثالث الأهداف، فى الدقيقة 72، واختتم كريم بنزيما رابع الأهداف فى الدقيقة 80.

وكان الميرنجى، قد صعد لدور الـ16، بعد تخطيه فريق اونيونيستا سالامنكا، من الدرجة الثالثة، بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1، بينما صعد ريال سرقسطة على حساب فريق ريال ماريوركا، بنفس النتيجة. ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 46 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثانى، برصيد 43 نقطة.