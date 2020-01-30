شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير للسودان قبل مواجهة الهلال في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عصر اليوم الخميس للسودان برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، لمواجهة الهلال بعد غداً السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، في الوقت الذي حصل فيه اللاعبين على التطعيمات اللازمة قبل الرحلة.

ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة حسام عيسى سفير مصر في السودان، والذي بذل مجهودات كبيرة لترتيب اقامة بعثة الأهلي في السودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي للخرطوم مساء اليوم الخميس.

وفتح محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خط اتصالات مع السفير حسام عيسى من أجل التنسيق بشأن رحلة الأحمر للسودان لخوض مباراة الهلال وشهدت الساعات الماضية خط اتصالات مُباشر ومُكثّف بين الخطيب الذى سيترأس بعثة الفريق فى السودان والسفير المصرى للاطمئنان على الترتيبات وأجواء البعثة فى السودان قبل مواجهة الهلال التى ستُحدد الفريق الصاعد لدور الثمانية ببطولة أفريقيا.

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وطمئن حسام عيسى الخطيب على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

ويتصدر الأهلي مجموعته قبل الجولة الأخيرة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السودانى بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة مواجهة النجم الساحلي وبلاتينيوم.